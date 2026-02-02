A pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, gli azzurri si preparano con buone notizie. Nel weekend, Murada ha conquistato il podio nello sci alpinismo, mentre nello ski cross l’Italia ha ottenuto due vittorie e altri sei piazzamenti tra i primi dieci. La squadra italiana si presenta in forma, pronta a fare bella figura in una competizione che si avvicina.

L’ultimo weekend prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto l’Italia raccogliere due successi e otto podi. La conferma più piacevole è quella dello sci alpinismo e di Giulia Murada, che ha centrato il terzo podio in altrettante sprint disputate in stagione. L’Italia ha una grande tradizione in questa disciplina, soprattutto nelle prove storiche su lunghe distanze. Vincere una medaglia olimpica al debutto sarebbe il coronamento di un percorso iniziato molti anni fa e che per la prima volta ha l’occasione di farsi vedere nel palcoscenico a cinque cerchi, sebbene in format di gara che poco centrano con la storia della disciplina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso Milano-Cortina, come stanno gli azzurri a pochi giorni dal via: il podio di Murada nello sci alpinismo e il doppio successo nello ski cross

Approfondimenti su Milano Cortina

Giulia Murada si è piazzata terza nella Sprint di Courchevel, consolidando la sua posizione in Coppa del Mondo di Sci Alpinismo.

Il primo fine settimana del 2026 ha segnato un punto di partenza per gli sport invernali italiani, con un solo podio ottenuto dal doppio femminile di slittino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Skeleton, Amedeo Bagnis verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: obiettivo medaglia | Intervista; Il Viaggio che unisce: la Torcia Olimpica verso Milano-Cortina 2026; La Croce degli sportivi e l’Olimpiade dell’anima: Athletica Vaticana verso Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, come spostarsi per le gare coi mezzi: metro, bus e treniDal 5 al 22 febbraio molti mezzi vengono potenziati con un maggior numero di corse: i convogli di Atm e Trenord viaggeranno fino alle 2 di notte. Come raggiungere l'Arena Santa Giulia e le altre locat ... milanotoday.it

Milano-Cortina 2026: come cambia la viabilità a Milano?Il capoluogo lombardo si blinda per i Giochi invernali, ecco come e per quanto tempo alcune strade resteranno chiuse e quali nuovi divieti ci saranno ... tgcom24.mediaset.it

Il ds Mario #Aiello in viaggio verso Milano Domani l’ultimo giorno di #calciomercato Cosa vi aspettate fino alle 20 di domani #ForzaLupi - facebook.com facebook

A guidare la nazionale di slittino verso Milano-Cortina 2026 c’è un nome , quello di Norbert Huber, ex leggenda della disciplina e oggi allenatore di una squadra giovane e in piena crescita. x.com