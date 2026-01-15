Sci Alpinismo Murada è terza nella Sprint di Courchevel | un altro successo prima di Milano Cortina

Giulia Murada si è piazzata terza nella Sprint di Courchevel, consolidando la sua posizione in Coppa del Mondo di Sci Alpinismo. Un risultato importante che anticipa l’appuntamento di Milano Cortina, dimostrando costanza e competitività nel circuito internazionale. La prestazione di Murada testimonia la crescita e l’impegno della squadra italiana in questa disciplina.

Courchevel – E’ salita sul terzo gradino del podio in Coppa del Mondo di Sci Alpinismo Giulia Murada. L’Azzurra sigla un altro successo importante in carriera e farà il suo debutto olimpico a Milano Cortina. Nell’opening di Solitude, negli Stati Uniti, aveva segnato il primo gradino e in questa tappa di Courchevel (in Francia) Giulia ha firmato un altro splendido podio personale. Ha percorso una super sprint velocissima. La gara è stata vinta dalla francese Emily Harrop (prima in 3’07”0), seconda l’altra transalpino Margot Ravinel (seconda con +7”7). Foto ISMF (da coni.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Sci alpinismo, Murada ancora sul podio: terza nella sprint di Courchevel Leggi anche: Sci alpinismo: Giulia Murada sul podio nella Sprint Race di Courchevel Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sci Alpinismo, Giulia Murada sale sul podio nella sprint di Courchevel. Cardona si impone tra gli uomini - Si è da poco conclusa la prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo sci alpinismo 2025- oasport.it Sci alpinismo: a Courchevel Murada terza nello sprint, Cardona primo tra gli uomini - Coppa del Mondo di sci alpinismo: Giulia Murada conquista il terzo posto nella sprint di Courchevel, dietro Harrop e Ravinel ... it.blastingnews.com

