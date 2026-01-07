Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | l’unico podio arriva dal doppio femminile di slittino Attesa per Brignone

Il primo fine settimana del 2026 ha segnato un punto di partenza per gli sport invernali italiani, con un solo podio ottenuto dal doppio femminile di slittino. La stagione si apre con segnali di crescita e potenziale per gli atleti azzurri. Restano le attese per le prestazioni di Brignone e degli altri protagonisti, mentre il cammino verso Milano-Cortina continua a delinearsi con la speranza di risultati migliori.

Il primo fine settimana del 2026 ha regalato una sola gioia all’Italia degli sport invernali, ma ha confermato il potenziale e la crescita di alcuni atleti. Lo sci alpino attende il rientro di Federica Brignone, che è tornata a sciare con le compagne in velocità, dopo aver lavorato solo in gigante nelle ultime settimane. L’azzurra potrebbe rimettere il pettorale di Coppa del Mondo nelle prove veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, o il 20 nel gigante di Kronplatz. E questa non può che essere una splendida notizia per le speranze olimpiche azzurre. Slittino. L’unico podio italiano del weekend è arrivato nel doppio femminile di slittino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

