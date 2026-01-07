Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | l’unico podio arriva dal doppio femminile di slittino Attesa per Brignone

Il primo fine settimana del 2026 ha segnato un punto di partenza per gli sport invernali italiani, con un solo podio ottenuto dal doppio femminile di slittino. La stagione si apre con segnali di crescita e potenziale per gli atleti azzurri. Restano le attese per le prestazioni di Brignone e degli altri protagonisti, mentre il cammino verso Milano-Cortina continua a delinearsi con la speranza di risultati migliori.

Il primo fine settimana del 2026 ha regalato una sola gioia all’Italia degli sport invernali, ma ha confermato il potenziale e la crescita di alcuni atleti. Lo sci alpino attende il rientro di Federica Brignone, che è tornata a sciare con le compagne in velocità, dopo aver lavorato solo in gigante nelle ultime settimane. L’azzurra potrebbe rimettere il pettorale di Coppa del Mondo nelle prove veloci di Tarvisio, dal 15 al 18 gennaio, o il 20 nel gigante di Kronplatz. E questa non può che essere una splendida notizia per le speranze olimpiche azzurre. Slittino. L’unico podio italiano del weekend è arrivato nel doppio femminile di slittino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: l’unico podio arriva dal doppio femminile di slittino. Attesa per Brignone Leggi anche: Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: ottimi segnali da biahtlon, slittino e snowboard. Che show di Pellegrino a Davos Leggi anche: Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di Wierer e Vittozzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Un mese alle Olimpiadi, lo sprint del Veneto verso Milano-Cortina: ecco tutti i cantieri; Olimpiadi invernali, rincari per alberghi e affitti a Milano: la situazione zona per zona; Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di…; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: stabilite le sedi dei campi base di Protezione civile in provincia di Sondrio. Jen Lee verso Milano Cortina 2026, la storia di un campione paralimpico che arriverà anche a Milano - Jen Lee, portiere USA di sled hockey, qualificato per Milano Cortina 2026. milanosportiva.com

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di Wierer e Vittozzi - Nella prima delle quattro gare, disputata a Oberstdorf (Germania), ha dominato lo sloveno Domen Prevc. ilfattoquotidiano.it

Tutto è pronto: il bustocco Valter Fatone tedoforo verso Milano-Cortina, correrà il 14 gennaio. «Un punto di arrivo e una nuova partenza» - per tutti quelli che vedono nello sport un linguaggio universale, capace di unire. varesenoi.it

Ricercato per omicidio, in fuga verosimilmente verso milano dovrebbe usare i treni per spostarsi! Chiunque lo vedesse contatti immediatamente il 112! Chi è Jelenic Marin, il ricercato per l’omicidio del capotreno alla stazione di Bologna: «È sul regionale per P - facebook.com facebook

Verso Milano Cortina. Allenamento in Val di Fassa per Vonn, Brignone e Goggia. La Ski area San Pellegrino apre il 2026 con il botto: in pista tre campionesse assolute. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.