Esonero Zanetti Verona | la posizione del tecnico dopo la sconfitta contro il Cagliari Cosa filtra

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore del Verona, Zanetti, ha mantenuto un atteggiamento tranquillo. Non ha ancora dato segnali di dimissioni o di cambiamento, anche se i tifosi cominciano a chiedere risposte chiare. La società non ha ancora preso decisioni ufficiali, ma la pressione sta salendo. Zanetti continua a lavorare con il suo staff, sperando in una reazione positiva già nelle prossime partite.

Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. Pesa l'errore di Sarr VOTI Moviola Cagliari Verona: l'espulsione di Sarr, il VAR sul gol di Kilicsoy.

Dopo la recente sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha deciso di prendere una decisione importante sul futuro di Vincenzo Vanoli.

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Alberto Gilardino sceglie di non parlare in conferenza stampa.

