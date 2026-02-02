Hellas Verona Zanetti al capolinea Ufficiale l' esonero dopo il ko di Cagliari

Il Verona ha ufficialmente esonerato Zanetti. La decisione è arrivata questa mattina, poche ore dopo la sconfitta a Cagliari. La società ha comunicato la scelta con una nota, chiudendo così un capitolo che sembrava ormai destinato a finire. I tifosi e i giocatori si preparano a un nuovo cambio in panchina.

Il club gialloblù volta pagina dopo il 4-0 subito in Sardegna. Squadra ultima in classifica e affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Sammarco La notizia era nell'aria già dal fischio finale della sfida in terra sarda, ma l'ufficialità è arrivata soltanto questa mattina, 2 febbraio, attraverso una nota ufficiale del club. L’Hellas Verona ha comunicato di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della prima squadra, ponendo fine a un rapporto professionale durato un anno e mezzo. Il 4-0 rimediato contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato è stato l'ultimo atto di un periodo sportivamente infelice.🔗 Leggi su Veronasera.it

La situazione del Verona si fa sempre più difficile.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore del Verona, Zanetti, ha mantenuto un atteggiamento tranquillo.

Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carri x.com

