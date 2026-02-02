Veroli in scena Karibuni- il sangue è rosso per tutti

Da frosinonetoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo-racconto che narra il viaggio interiore e reale di Giancarlo Di Giacinto alla scoperta dell’Africa, intesa come incontro profondo con un diverso senso della vita. Attraverso memoria, musica, danza, lingua swahili, immagini e oggetti, Giancarlo Di Giacinto, autore e interprete, porta in scena la “sua” Africa, vissuta tra gli anni ’60 e 2000, come testimonianza poetica di una cultura oggi affidata al ricordo. L’adattamento di Bruno Petrosino amplia la narrazione in un’esperienza sensoriale e sonora che riflette su libertà, pace e rapporto tra uomo e Natura, trasformando il viaggio in un incontro universale capace di rinnovare chi ascolta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

