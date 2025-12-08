Veroli in scena Nevischio
Il Teatro Comunale Veroli si tinge di bianco per uno spettacolo in cui la magia della neve costringe a riunire una famiglia spingendola a fare riflessioni mai fatte nella vita.“Nevischio” è la storia di tre sorelle costrette ogni anno a trascorrere insieme almeno 24 ore a causa del testamento. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
