A Palazzo Tursi verrà esposto lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni

A Palazzo Tursi sarà esposto lo striscione di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”, commemorando i dieci anni dal rapimento e dalla morte del ricercatore italiano in Egitto. L’iniziativa mira a mantenere alta l’attenzione sulla richiesta di verità e giustizia, coinvolgendo la comunità locale e sensibilizzando l’opinione pubblica.

Troverà spazio a Tursi, lo striscione giallo di Amnesty International "Verità per Giulio Regeni", a dieci anni dal rapimento - e la morte - del giovane ricercatore universitario italiano in Egitto. Ad annunciarlo, la sindaca di Genova Silvia Salis nel corso del consiglio comunale di oggi, martedì.

