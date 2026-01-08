Riva Martiri delle Foibe via i parcheggi | iniziati i lavori sul lungolago

Da leccotoday.it 8 gen 2026

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungolago di Lecco, con interventi che interessano anche Riva Martiri delle Foibe. La zona sarà trasformata in un giardino fiorito con spazi più verdi e pedonali, portando alla temporanea eliminazione dei parcheggi bianchi e di quello riservato ai pullman. Il progetto mira a migliorare l’area pubblica, favorendo un ambiente più accogliente e fruibile per cittadini e visitatori.

Transenne e delimitazioni. Il maxi cantiere del lungolago di Lecco è arrivato anche in Riva Martiri delle Foibe dove sono iniziati i lavori per trasformare l'area in un giardino fiorito che si affaccerà sul lago: eliminati, di conseguenza, i parcheggi bianchi e quello riservato ai pullman. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

