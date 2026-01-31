Ragusa vendita di articoli contraffatti su Facebook | il sequestro è in diretta streaming

La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato in diretta streaming un carico di articoli contraffatti venduti su Facebook. Due sorelle di Pozzallo sono state denunciate per ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi, tra borse, scarpe e profumi. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno bloccato la vendita e sequestrato la merce.

Due sorelle di Pozzallo (Ragusa) sono state segnalate alla Procura ragusana per i reati di ricettazione e commercio di prodotti con marchi falsi in seguito a un’ inchiesta della Guardia di Finanza di Ragusa sulla presunta vendita online di prodotti contraffatti, da borse a scarpe fino a profumi. Secondo quanto accertato dai militari, le due avrebbero utilizzato un profilo Facebook per mettere in commercio i prodotti falsi, proposti a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di mercato. E in alcune dirette trasmesse sui social mostravano il campionario dei prodotti, prendevano gli ordini dei clienti e organizzavano anche piccole estrazioni con premi, nel tentativo di aumentare la visibilità delle loro vendite online. 🔗 Leggi su Lapresse.it

