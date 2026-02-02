Vende la droga sui gradini di piazzale della Pace | blitz dei carabinieri arrestato 19enne straniero

I carabinieri di Parma hanno arrestato un 19enne straniero che vendeva hashish sui gradini di piazzale della Pace. Durante un controllo, i militari lo hanno sorpreso mentre spacciava. L’intervento è avvenuto nel cuore del centro storico, dove il giovane operava da tempo. Ora si trova in caserma in attesa di essere processato.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un giovane di origini straniere per spaccio di “hashish” nel cuore del centro storico. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 30 gennaio in piazzale della Pace, quando alcuni giovani si sono fatti notare dai Carabinieri della vicina Stazione di Parma Centro per i loro movimenti sospetti. Convinti di poter agire indisturbati, avevano trasformato i gradini della piazza, a pochi metri dall'ingresso della caserma, nella loro piazza di affari. Ma l'attività illecita non è sfuggita agli uomini dell'Arma che, con un'operazione mirata, hanno messo fine ai traffici di un 19enne nordafricano, che nonostante la sua giovane età, si era già contraddistinto negativamente per una serie di reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su piazzale della Pace

Un cittadino straniero irregolare è stato arrestato dalla Polizia di Busto Arsizio per aver spacciare droga lanciandola dal terrazzo di un edificio a Buscate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su piazzale della Pace

Argomenti discussi: Droga in auto e a casa: arrestato; Mio figlio ventenne schiavo del gas esilarante: così la droga low cost (in vendita con i palloncini) sta diventando emergenza; Asta online vini e champagne di lusso sequestrati nell’inchiesta milanese su Lacerenza; Scacco ai signori della droga nei rioni, 28 arresti.

Aspettava il cliente per vendere droga ma trova i carabinieri, arrestato Il 23enne, beccato dai Carabinieri mentre era in evidente attesa del suo “cliente” per la consegna della dose, è stato così arrestato... - facebook.com facebook

Beccato a vendere droga al parco: 42enne arrestato a Faenza x.com