La Roma ha annunciato il rinnovo ufficiale del contratto di Giacomo Arduini, che sarà legato al club fino al 2027. L’accordo prevede anche un’opzione per prolungare il contratto di ulteriori due anni, offrendo continuità al percorso del giovane talento nel progetto giallorosso.

Ufficiale il rinnovo in casa Roma. Il club giallorosso ha prolungato il contratto di Giacomo Arduini fino al 2027, inserendo anche un’opzione per ulteriori due stagioni a favore della società. Classe 2007, centrocampista della Primavera, Arduini è uno dei profili su cui la Roma ha deciso di investire in prospettiva. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso dal 2016, il suo percorso è stato scandito da risultati importanti: scudetto Under 16 nella stagione 20222023 e bis l’anno successivo con l’Under 17. Il club ha celebrato il rinnovo con un messaggio chiaro, che certifica la fiducia nel ragazzo e nel suo sviluppo: “Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Giacomo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rinnovo ufficiale per Arduini: contratto fino al 2027

Roma, ufficiale il rinnovo di Seck: contratto fino al 2027Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mohamed Seck, che rimarrà con i giallorossi fino al 2027.

Leggi anche: Juventus Women, rinnovo per Barbara Bonansea: contratto fino al 2027 per la bianconera. Il comunicato ufficiale del club

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma, proseguono i colloqui per il rinnovo di Celik; Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 gennaio; Roma, sempre più lontano il rinnovo di Celik -; Roma, proposto il rinnovo a Hermoso oltre al 2027.

Roma, ufficiale il rinnovo di Seck fino al 2027 con opzione di prolungamentoIl centrale italo-senegalese è una delle colonne portati della Primavera di Federico Guidi ... msn.com

Roma, torna il rebus Dybala: un mese per trattare il rinnovoRoma, torna il rebus Dybala: un mese per trattare il rinnovo - La Repubblica - Tra la Roma e Dybala c'è di mezzo il silenzio. L'entourage dell'argentino e la dirigenza gia... - Marione.net - La Contro ... marione.net

Maignan pronto a firmare: rinnovo vicino dopo la Roma, il Milan aspetta solo il sì finale #MilanPress facebook

#Roma, il messaggio di #Dybala e quello di Gasperini: il rinnovo è lontano x.com