Variazioni degli orari Amts durante le festività agatine

Durante le festività agatine, i cittadini di Catania devono fare i conti con le variazioni degli orari e dei percorsi degli autobus Amts. Nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2026, il servizio subirà modifiche a causa dei festeggiamenti, rendendo più complicato spostarsi normalmente in città. La società dei trasporti invita gli utenti a pianificare in anticipo gli spostamenti e consultare le novità sul sito ufficiale.

Disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura del capolinea di piazza Borsellino nei giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio mattina Nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio 2026 il servizio Amts subirà variazioni di percorso e di orario in seguito ai festeggiamenti agatini. Il Comune di Catania ha disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura del capolinea di piazza Borsellino nei giorni 3, 4, 5 e 6 febbraio mattina, fino a cessate esigenze. Le linee circolari 702, 726 e 744 effettueranno capolinea in piazza Santa Maria di Gesù. Le variazioni complete degli orari sono consultabili sul sito ufficiale Amts.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Durante le festività Agatine, i taxi nel centro storico di Catania costano 10 euro.

Durante le festività natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026, il servizio di busnavetta presso l'ospedale di Cisanello subirà una riduzione degli orari.

