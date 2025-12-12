Ospedale | riduzione degli orari del bus navetta di Cisanello durante le festività

Durante le festività natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026, il servizio di bus/navetta presso l'ospedale di Cisanello subirà una riduzione degli orari. La modifica riguarda le corse nel presidio e nei parcheggi limitrofi, con un potenziamento limitato nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre.

Come di consueto, durante le festività natalizie - precisamente dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 - il servizio di busnavetta, svolto nel presidio di Cisanello e nei parcheggi limitrofi, osserverà il seguente orario:- 22, 23 e 24 dicembre: il servizio verrà reso da due navette la mattina (linea. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ospedale: riduzione degli orari del bus navetta di Cisanello durante le festività

Nessuna chiusura o riduzione del servizio all’Ospedale “Ferrari”: le voci circolate nelle ultime ore non rispecchiano la realtà - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero venerdì 28 novembre: bus, treni, aerei, ospedali e scuola. Chi si ferma, tutti gli orari e le fasce di garanzia - Venerdì 28 novembre 2025 l’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base ... Da msn.com

Ospedale di Feltre (Bl). Sciopero degli addetti alle pulizie contro la riduzione dell’orario di lavoro - Si inaspriscono i rapporti fra Filcams Cgil Belluno e Fisascat Cisl Belluno Treviso, e la neo ditta che si è aggiudicata recentemente il servizio di pulizia. quotidianosanita.it scrive

Elimina il dolore all'anca con l'allungamento del Piriforme

Video Elimina il dolore all'anca con l'allungamento del Piriforme Video Elimina il dolore all'anca con l'allungamento del Piriforme