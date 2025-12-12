Ospedale | riduzione degli orari del bus navetta di Cisanello durante le festività
Durante le festività natalizie dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026, il servizio di bus/navetta presso l'ospedale di Cisanello subirà una riduzione degli orari. La modifica riguarda le corse nel presidio e nei parcheggi limitrofi, con un potenziamento limitato nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre.
Come di consueto, durante le festività natalizie - precisamente dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026 - il servizio di busnavetta, svolto nel presidio di Cisanello e nei parcheggi limitrofi, osserverà il seguente orario:- 22, 23 e 24 dicembre: il servizio verrà reso da due navette la mattina (linea. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Nessuna chiusura o riduzione del servizio all’Ospedale “Ferrari”: le voci circolate nelle ultime ore non rispecchiano la realtà - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero venerdì 28 novembre: bus, treni, aerei, ospedali e scuola. Chi si ferma, tutti gli orari e le fasce di garanzia - Venerdì 28 novembre 2025 l’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base ... Da msn.com
Ospedale di Feltre (Bl). Sciopero degli addetti alle pulizie contro la riduzione dell’orario di lavoro - Si inaspriscono i rapporti fra Filcams Cgil Belluno e Fisascat Cisl Belluno Treviso, e la neo ditta che si è aggiudicata recentemente il servizio di pulizia. quotidianosanita.it scrive
Elimina il dolore all'anca con l'allungamento del Piriforme