Catania taxi a 10 euro per il centro storico durante le Festività Agatine
Durante le festività Agatine, i taxi nel centro storico di Catania costano 10 euro. L’amministrazione comunale ha deciso di agevolare gli spostamenti con tariffe ridotte, in accordo con i tassisti. La promozione durerà fino al 12 febbraio, cercando di facilitare i visitatori e i cittadini durante questo periodo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tariffe agevolate per facilitare gli spostamenti in città. L’ Amministrazione Trantino, su iniziativa dell’ Assessorato alle Attività Produttive guidato da Giuseppe Musumeci, ha concordato con le rappresentanze dei tassisti l’introduzione di tariffe agevolate per i taxi nel centro storico di Catania fino al 12 febbraio. L’iniziativa mira a favorire la mobilità urbana, ridurre il traffico e rendere più semplici gli spostamenti verso le aree di maggiore affluenza durante le festività agatine. Dettagli delle tariffe speciali. Le nuove tariffe prevedono: Costo fisso di 10 euro per percorsi da qualsiasi punto del Comune di Catania verso il centro storico, valido dalle 10:00 alle 20:00. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Catania Taxi
Cesenatico, le bancarelle tornano a popolare il centro storico: per le festività mercatini di prodotti tipici e artigianato
A Cesenatico, le bancarelle dei mercatini natalizi tornano a riempire il centro storico, offrendo prodotti tipici e artigianato locale.
Boom di accessi al Centro trasfusionale Aoup durante le festività: registrate 147 donazioni
Durante le festività natalizie, il Centro trasfusionale dell’Aoup ha registrato un aumento di donazioni, con 147 contribuzioni da parte di donatori volontari.
Ultime notizie su Catania Taxi
Argomenti discussi: Scioperi gennaio 2026, trasporti pubblici e aerei a rischio stop: le date da segnare; Sciopero dei trasporti gennaio 2026: calendario e orari città per città.
gaglioweb.it. . FESTIVITÀ AGATINE. LE FORZE ARMATE. I MOMENTI SALIENTI DELLA CERIMONIA E LE IMMAGINI DI MOLTI PRESENTI. Oggi 30 gennaio 2926. Giornata dedicata alle Forze Armate. Ha avuto inizio alle ore 10:00 la Santa Messa presiedut - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.