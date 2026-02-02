Nazione Futura ha presentato un ricorso contro il marchio “Futuro nazionale” di Roberto Vannacci. L’associazione sostiene che la domanda di registrazione non dovrebbe essere approvata, ma il generale Vannacci ha risposto con poche parole: “Me ne frego”. La questione ora passa all’attenzione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Nazione Futura ha depositato un atto di opposizione presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la domanda di registrazione del marchio ”Futuro nazionale”, presentata da Roberto Vannacci. Lo ha reso noto il presidente di Nf, Francesco Giubilei. Mentre dal generale, europarlamentare leghista, è arrivata una risposta sibillina. Il ricorso di Nazione Futura. Alla base dell’opposizione, viene spiegato, vi sarebbe l’elevato rischio di confusione e di somiglianza tra il marchio ”Futuro nazionale” e il nome e il simbolo di ” Nazione Futura ”, oltre alla necessità di tutelare un diritto anteriore già acquisito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Nazione Futura deposita il ricorso contro il simbolo di Vannacci. Il generale: "Me ne frego"

L’associazione Nazione Futura ha presentato un’istanza all’ufficio europeo per bloccare il marchio “Futuro nazionale” di Roberto Vannacci.

Roberto Vannacci si muove senza sosta per lanciare un nuovo movimento.

