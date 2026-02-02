Nazione Futura impugna il nuovo logo di Vannacci | È identico al nostro Così il think tank di destra prepara lo sgambetto all’ex generale

La nuova candidatura politica di Roberto Vannacci si complica. Il think tank di destra, Nazione Futura, ha presentato un’azione contro il nuovo logo di Vannacci, sostenendo che sia identico al loro. La disputa apre una crepa nella sua possibile ascesa e fa salire l’attesa su come evolverà la vicenda.

Comincia in salita la (possibile) nuova avventura politica di Roberto Vannacci. Nazione Futura – un think tank fondato nel 2017 da Francesco Giubilei, che aggrega esponenti della società civile, dell'area conservatrice e sovranista – ha depositato l' atto di opposizione all'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) nei confronti della domanda di registrazione del marchio «Futuro Nazionale». La protesta di Nazione Futura contro Vannacci. Già negli scorsi giorni, l'associazione di Giubilei aveva protestato contro il nuovo logo depositato dal generale leghista, lamentando una somiglianza troppo forte con il logo di Nazione Futura.

