Vannacci attacca Nazione Futura e Giubilei. “Me ne frego, segno che hanno paura”, dice. Risponde in modo secco alle accuse e accusa Giubilei di usare la polemica simbolica per attirare più iscritti. La tensione tra i due continua a crescere, senza troppa voglia di mediazione.

“Giubilei è prolisso, io rispondo molto più succintamente al suo ricorso: menefrego! Constato, però, che usa questa insulsa e infondata diatriba simbologica per cercare di incrementare il numero dei suoi iscritti. La paura fa 90!". L’'eurodeputato e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci si rivolge così sui social al presidente di Nazione Futura, Francesco Giubilei, il quale ha impugnato il simbolo dell’associazione dell’ex generale, “Futuro nazionale”, perché ritenuto troppo simile a quello di Nazione Futura. Francesco Giubilei ha subito replicato con un video su Instagram, accusando Vannacci di essere “a corto di idee” dal momento che, oltre ad aver copiato il nome e il logo della sua associazione, ha dovuto far uso dello slogan dannunziano “me ne frego” per rispondere alle accuse di plagio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci contro Nazione Futura: “Me ne frego, segno c'hanno paura”

Approfondimenti su Vannacci Nazione Futura

Vannacci e Nazione Futura si sono rivolti al tribunale per bloccare il nuovo logo di “Futuro Nazionale”.

Nazione Futura ha presentato un ricorso contro il marchio “Futuro nazionale” di Roberto Vannacci.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Nazione Futura

Argomenti discussi: Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: Ci ha copiato il simbolo; A destra già si litiga. Nazione futura di Giubilei accusa Vannacci: Nome e simbolo simili al nostro. E valuta azioni per tutelarsi; Giubilei contro Vannacci: Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremo; Polemica per il logo di Vannacci, Nazione Futura di Giubilei: Ci ha copiato.

Vannacci contro Nazione Futura: Me ne frego, segno c'hanno pauraDuro scontro a distanza tra Roberto Vannacci e Francesco Giubilei che accusa l’ex generale di aver copiato il simbolo di Nazione Futura per la sua nuova associazione che, guarda caso, si chiama Futuro ... ilgiornale.it

Nazione Futura 'impugna' il simbolo di Vannacci (e fa proseliti tra i fan del generale)L'associazione guidata da Francesco Giubilei si rivolge all'ufficio europeo dei brevetti contro 'Futuro Nazionale' e fa un appello: 'iscrivetevi a Nazione Futura' ... adnkronos.com

Vannacci attacca Nazione Futura dicendo "me ne frego" del nostro ricorso. È molto nervoso e lo saremmo anche noi se fossimo in lui visti i fuoriusciti da Il mondo al contrario che si stanno iscrivendo a Nazione Futura. Ormai Vannacci ha più amici a sinistra ch x.com

Nazione Futura #rovigo «Nessun legame con l’iniziativa di Roberto Vannacci, tuteliamo identità e lavoro costruiti in questi anni» - facebook.com facebook