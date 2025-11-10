Valsa Group Modena – Sonepar Padova 3-0 | Successo netto al PalaPanini

Modenatoday.it | 10 nov 2025 |

La Valsa Group conferma il buon avvio di stagione, imponendo il proprio gioco e vincendo in modo rotondo contro Padova fra le mura amiche. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

