Un tragico enigma scuote Miami: la morte della dottoressa Helen Massiell Garay Sanchez, anestesista nicaraguense in visita, trovata senza vita e senza vestiti in una cella frigorifera di un supermercato. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato. La polizia esclude segni di violenza, ma indaga sulle circostanze del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Muggiò, Giovanna Piras trovata morta in casa: autopsia per risolvere il giallo

Leggi anche: Anna Zilio trovata morta a 39 anni in casa dai genitori: giallo sulle cause del decesso della maratoneta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Entra in un negozio e si chiude in un freezer: 32enne trovata morta congelata negli USA; Il cadavere nel baule, la madre denutrita: orrore in casa, choc nella frazione. Indagini della procura; Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli; 32enne trovata morta nel congelatore di un supermercato: è giallo.

Miami, 32enne trovata morta e nuda nel frigorifero di un discount: il giallo della dottoressa Helen - Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato ... fanpage.it