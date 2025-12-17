Miami 32enne trovata morta e nuda nel frigorifero di un discount | il giallo della dottoressa Helen

17 dic 2025

Un tragico enigma scuote Miami: la morte della dottoressa Helen Massiell Garay Sanchez, anestesista nicaraguense in visita, trovata senza vita e senza vestiti in una cella frigorifera di un supermercato. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato. La polizia esclude segni di violenza, ma indaga sulle circostanze del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

miami 32enne trovata mortaMiami, 32enne trovata morta e nuda nel frigorifero di un discount: il giallo della dottoressa Helen - Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato ... fanpage.it

miami 32enne trovata mortaEntra in un negozio e si chiude in un freezer: 32enne trovata morta congelata negli USA - Una donna di 32 anni è stata trovata senza vita all’interno di un congelatore di un negozio Dollar Tree nel sud della Florida. fanpage.it

miami 32enne trovata mortaMiami, il corpo senza vestiti è stato trovato da un inserviente alla riapertura del punto vendita. Indagini in corso - Miami, il corpo senza vestiti è stato trovato da un inserviente alla riapertura del punto vendita. lanuovasardegna.it

