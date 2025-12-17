Miami 32enne trovata morta e nuda nel frigorifero di un discount | il giallo della dottoressa Helen
Un tragico enigma scuote Miami: la morte della dottoressa Helen Massiell Garay Sanchez, anestesista nicaraguense in visita, trovata senza vita e senza vestiti in una cella frigorifera di un supermercato. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità locale.
Helen Massiell Garay Sanchez, medico anestesista del Nicaragua, in viaggio a Miami, è stata trovata morta e nuda in una cella frigorifera di un supermercato. La polizia esclude segni di violenza, ma indaga sulle circostanze del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
