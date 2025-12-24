Esce e sparisce nel nulla 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta | scivolata per il ghiaccio
La prima ipotesi è quella di un tragico incidente. La 32enne, lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più a riemergere e senza che nessuno si accorgesse di lei in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Aosta, donna trovata morta in un lago: indagini in corso
Leggi anche: Valle d’Aosta, coppia di anziani trovata morta in casa. Indagini su esalazioni da caldaia
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio - La 32enne, lavoratrice stagionale, sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo in acqua senza riuscire più ... fanpage.it
Un’assenza che pesa (e si allunga) Tutto inizia in Inter-Lazio: Dumfries accusa un problema alla caviglia, esce al 56’ e da quel momento sparisce dal campo. L’impressione iniziale è quella di un fastidio gestibile, nulla di più. Subito dopo la partita vo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.