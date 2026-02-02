Usa abbondante nevicata sulla Carolina del Nord | Charlotte completamente imbiancata

Una pesante nevicata ha travolto Charlotte e tutta la Carolina del Nord. La città si è trovata completamente imbiancata, con le strade ricoperte di neve e molte persone costrette a restare a casa. La tempesta ha causato cancellazioni di voli e disagi per migliaia di residenti che ancora faticano a riavere l’elettricità, dopo giorni di ghiaccio e freddo intenso. La situazione si è aggravata con le raffiche di neve e qualche incidente, mentre il resto degli Stati Uniti affronta temperature estreme e condizioni meteo difficili.

Una vasta area degli Stati Uniti, dalla costa del Golfo al New England, è stata colpita domenica da temperature estremamente rigide dopo che un ciclone bomba ha portato forti nevicate e centinaia di cancellazioni di voli nella Carolina del Nord, raffiche di neve e iguane cadute in Florida, e ulteriori disagi per migliaia di persone che sono ancora senza elettricità a causa della tempesta di ghiaccio dello scorso fine settimana nel sud. Nel frattempo, il ciclone bomba, noto ai meteorologi come un sistema meteorologico intenso e in rapido rafforzamento, ha contribuito a far cadere quasi 30 centimetri di neve a Charlotte, la città più grande della Carolina del Nord, e nei dintorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

