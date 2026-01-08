Straordinaria nevicata a Siena la città del Palio si sveglia imbiancata

Stamattina Siena si è risvegliata sotto un manto di neve, un evento inatteso che ha coperto la città con un sottile strato bianco. La nevicata, eccezionale per questa stagione, ha interessato il centro storico, creando un’atmosfera particolare e silenziosa. Un fenomeno che, pur modificando il ritmo quotidiano, rappresenta un’occasione per apprezzare la bellezza autentica di Siena in un contesto insolito.

(Adnkronos) – La città del Palio si è svegliata imbiaccata. Una precipitazione nevosa straordinaria e non prevista è scesa su Siena. Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade. Palazzo Pubblico consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare comunque con prudenza, viaggiando con dispositivi supplementari di aderenza (catene o gomme termiche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

