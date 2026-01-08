Straordinaria nevicata a Siena la città del Palio si risveglia imbiancata
A Siena, nota per il suo patrimonio storico e il celebre Palio, si è risvegliata sotto una copertura di neve imprevista. La precipitazione, insolita per il periodo, ha trasformato la città in un paesaggio incantato, offrendo un nuovo scenario alle sue vie e piazze. Questo evento meteorologico straordinario ha attirato l'attenzione dei cittadini e dei visitatori, creando un'atmosfera particolare e suggestiva.
(Adnkronos) – La città del Palio si è svegliata imbiaccata. Una precipitazione nevosa straordinaria e non prevista è scesa su Siena. Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade. Palazzo Pubblico consiglia di limitare l'uso delle auto e guidare comunque con prudenza, viaggiando con dispositivi supplementari di aderenza (catene o gomme termiche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
