Straordinaria nevicata a Siena la città del Palio si risveglia imbiancata

A Siena, nota per il suo patrimonio storico e il celebre Palio, si è risvegliata sotto una copertura di neve imprevista. La precipitazione, insolita per il periodo, ha trasformato la città in un paesaggio incantato, offrendo un nuovo scenario alle sue vie e piazze. Questo evento meteorologico straordinario ha attirato l'attenzione dei cittadini e dei visitatori, creando un'atmosfera particolare e suggestiva.

"RICORDANDO LA STORICA E STRAORDINARIA NEVICATA NEL SALENTO e DELL'INTERA PUGLIA." Andrano (Lecce) 6 e 7 gennaio 2017 Questo straordinario evento fu chiamato "La nevicata della Befana". Quei giorni fu un caos totale: auto blo

