Basta un rigore all' Us Città di Fasano per centrare la terza vittoria consecutiva
L'Us Città di Fasano conquista la terza vittoria consecutiva battendo 1-0 l'Heraclea, grazie a un gol di Salzano. La sfida, valida per la terza giornata di ritorno della Serie D - Girone H, si è disputata allo stadio “Vito Curlo”. La squadra fasanese conferma il buon momento di forma e mantiene saldo il proprio posizionamento in classifica.
FASANO - Terza vittoria consecutiva per l'Us Città di Fasano, che, con un goal di Salzano, supera per 1-0 l'Heraclea al “Vito Curlo”, nel match valido per la terza giornata di ritorno della Serie D - Girone H.La gara si apre con grande intensità su entrambi i fronti di gioco, con la prima.🔗 Leggi su Brindisireport.it
L'Us Città di Fasano cerca la terza vittoria consecutiva: match contro l'Heraclea
L’Us Città di Fasano torna in campo al “Vito Curlo” per la terza giornata di ritorno del girone H di Serie D. Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 15, i biancazzurri affrontano l’Heraclea, con l’obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva in casa. La partita rappresenta un momento importante della stagione, con i padroni di casa desiderosi di consolidare la propria posizione in classifica.
