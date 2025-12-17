Dramma in città | aspetta che la moglie esca per andare a far la spesa e si spara

Un dramma sconvolge la città: un uomo di circa 60 anni si è tolto la vita mercoledì pomeriggio in un appartamento di via Ariosto, poco prima delle 15. La scena si è consumata mentre attendeva l’uscita della moglie per andare a fare la spesa, lasciando dietro di sé un dolore profondo e un mistero che lascia senza parole.

