Marito e moglie trovati morti in un laghetto | tragedia in provincia di Benevento

Nella serata del 9 gennaio, in provincia di Benevento, sono stati trovati i corpi di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, marito e moglie, nel laghetto di Guardia Sanframondi. La vicenda ha suscitato grande attenzione, ma al momento non sono note le cause del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di questa tragedia.

I cadaveri di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, marito e moglie, sono stati rinvenuti nella serata di ieri, 9 gennaio, in un laghetto a Guardia Sanframondi. Disposta l'autopsia.

