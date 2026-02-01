Precipita dall'ottavo piano e muore in casa segni di una lotta | si indaga per omicidio

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nel cortile di un palazzo a Pioltello, dopo essere precipitato dall'ottavo piano. Sul luogo sono stati trovati segni di una lotta, e ora gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo. La polizia ha avviato un’indagine per omicidio.

