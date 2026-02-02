Questa mattina a Rovigo, un uomo ha accoltellato la moglie credendola un ladro. La donna è rimasta ferita, ma fortunatamente non in modo grave. La polizia sta ancora indagando sui motivi che hanno portato a questo gesto impulsivo.

Rovigo, 2 febbraio 2026 – Un fatto che si può catalogare come ‘incidente’. Si tratta, però, di un gesto che poteva avere anche conseguenze più gravi. Nell’abitazione di una coppia di Rovigo, due anziani di 95 anni, il buio della camera ha creato un equivoco pericoloso. La donna si sarebbe alzata per andare in bagno poi, secondo le prime ricostruzioni da accertare, il marito ha scambiato la moglie per un intruso e l’ha colpito con un coltello. Questo lo teneva vicino al comodino, in quanto timoroso che qualcuno entrasse in casa. La donna ha riportato ferite lievi. Secondo i racconti l’uomo risulterebbe bisognoso di un supporto, tant’è vero che dopo quanto successo il fatto è stato segnalato ai servizi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’ombra nel buio, accoltella la moglie scambiandola per un ladro

