?Scambia la moglie per un ladro e la accoltella | la donna si era alzata dal letto per andare in bagno e l' uomo impaurito l' ha colpita

Questa notte a Rovigo, un uomo ha scambiato sua moglie per un ladro e l’ha colpita con un coltello. La donna si era alzata dal letto per andare in bagno e, senza fare rumore, aveva attraversato il corridoio. L’uomo, preso dalla paura, le ha sferrato un colpo. Ora è ricoverata in ospedale, le condizioni sono serie ma stabili. La polizia sta indagando sul motivo di questo gesto improvviso.

ROVIGO - Si è alzata dal letto nel cuore della notte per andare in bagno, come tante altre volte. Pochi passi nel corridoio di casa, in silenzio e con le luci spente per non disturbare nessuno. Il marito, 95 anni, si è svegliato di colpo sentendo dei rumori provenire dall’altra stanza. Disorientato, ancora nel dormiveglia, ha pensato che qualcuno fosse entrato in casa per rubare. Ha allungato la mano verso il comodino, dove teneva un coltello per paura dei ladri, e ha colpito. Davanti a lui però non c’era un intruso, ma la moglie, 94 anni. IL FATTO L’episodio è avvenuto tra sabato e domenica nell’abitazione dei due anziani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

