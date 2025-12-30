Giobbe Covatta 70 Teatro e solidarietà
A Valdelsa, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità di intrattenimento, tra feste in piazza, dj set e spettacoli teatrali. Tra queste, l'evento dedicato a Giobbe Covatta, che unisce teatro e solidarietà, rappresenta un momento di riflessione e aggregazione. Un’occasione per vivere la serata in modo vario e coinvolgente, rispettando il contesto locale e le tradizioni della festività.
Notte di San Silvestro ricca di iniziative in Valdelsa. Tra feste in piazza, dj set tutti da ballare, teatro e musica, la scelta è davvero ampia. Domani a Colle di Val D’Elsa, alle 22 al Teatro del Popolo, troviamo l’attore Giobbe Covatta in scena con "Giobbe Covatta 70". Uno spettacolo che apre le sue porte anche a chi a teatro non c’è mai stato, perché magari non può permetterselo, o perché non ha mai avuto l’occasione giusta e per questo il Comune lancia l’idea del ‘biglietto sospeso’. Sempre a Colle, per il Capodanno della Valdelsa in Piazza Arnolfo, dalle 19 in poi inizia la festa nell’area ristoro, drink & beverage riscaldata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
