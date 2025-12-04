Firenze Giobbe Covatta in scena con ' 70 Riassunto delle puntate precedenti'

Firenze, 3 dicembre 2025 – Giobbe Covatta sarà in scena al teatro Puccini sabato 6 dicembre alle ore 21 con lo spettacolo ' 70 riassunto delle puntate precedenti'. Alla soglia dei 70 anni di vita e 40 anni di carriera, Giobbe Covatta festeggia con una “abbuffata” dei suoi pezzi storici e meno storici. Il menu dello spettacolo prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto è condito con un’abbondante dose di ironia e cotto a fuoco vivo in un crogiolo forgiato nel Sud Italia tenendo conto dell’intero Sud del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Giobbe Covatta in scena con '70. Riassunto delle puntate precedenti'

