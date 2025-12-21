Umtiti svela | Lecce? La prospettiva mi affascinava e sentivo la necessità di scoprire il calcio italiano Corvino mi disse questo
Umtiti, ex difensore del Lecce, svela: «La prospettiva della Serie A mi affascinava e sentivo la necessità di scoprire il calcio italiano» La carriera di Samuel Umtiti si è chiusa in patria, a Lille, dove ha militato dal 2023 fino al settembre 2025. Appeso gli scarpini al chiodo, l’ex difensore del Barcellona non ha perso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan, Caldara e gli infortuni: “Mi sentivo proprio male, mi sentivo una m***a”
Leggi anche: Szczesny ripercorre la Juventus: «Quella volta che Chiellini mi urlò contro. Buffon mi disse questa cosa, ancora oggi mi vengono i brividi…»
Umtiti: "Ho vinto un Mondiale, ma la salvezza col Lecce è speciale. Allenarlo? Magari" - Dopo aver lasciato il calcio a 31 anni a causa dei numerosi infortuni, Samuel Umtiti ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. pianetalecce.it
Umtiti: “A Barcellona ho sofferto di solitudine. Ora studio da allenatore, mi piace Baroni” - La carriera di Samuel Umtiti è terminata nella sua Francia, a Lille, dove ha giocato dal 2023 a settembre 2025. gianlucadimarzio.com
Umtiti: "La salvezza col Lecce come il Mondiale. Corvino? Gente come lui fa la differenza" - A 32 anni ha già appeso gli scarpini al chiodo di una carriera comunque leggendaria, fatta di tanti successi con la maglia del Barcellona e della. tuttomercatoweb.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.