Umtiti svela | Lecce? La prospettiva mi affascinava e sentivo la necessità di scoprire il calcio italiano Corvino mi disse questo

Umtiti, ex difensore del Lecce, svela: «La prospettiva della Serie A mi affascinava e sentivo la necessità di scoprire il calcio italiano» La carriera di Samuel Umtiti si è chiusa in patria, a Lille, dove ha militato dal 2023 fino al settembre 2025. Appeso gli scarpini al chiodo, l’ex difensore del Barcellona non ha perso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com

Umtiti: "Ho vinto un Mondiale, ma la salvezza col Lecce è speciale. Allenarlo? Magari" - Dopo aver lasciato il calcio a 31 anni a causa dei numerosi infortuni, Samuel Umtiti ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. pianetalecce.it