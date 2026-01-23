Zanetti | Mourinho indimenticabile La prima volta che mi telefonò mi disse…

Tra i tanti allenatori incontrati nel corso di una lunga carriera, Javier Zanetti ricorda con particolare affetto e rispetto l’esperienza con José Mourinho. In questa intervista, Zanetti condivide i ricordi e le parole di Mourinho, offrendo uno sguardo autentico su un rapporto professionale che ha lasciato un’impronta significativa nel suo percorso. Un’occasione per conoscere meglio un capitolo importante della storia dell’Inter e del calcio italiano.

Tra i tanti allenatori incrociati in una carriera lunghissima, ce n’è uno che Javier Zanetti non esita a definire indimenticabile: José Mourinho. Nell’intervista al Corriere dello Sport, il vicepresidente nerazzurro torna al primo contatto con lo Special One, appena nominato allenatore dell’Inter. Un episodio rimasto scolpito nella memoria di Zanetti: “Ricordo la sua prima telefonata. Mi disse: ‘Sono José Mourinho. Ho appena firmato per l’Inter, sarai il mio capitano. Mi scuso se non parlo bene l’italiano’. In realtà lo parlava benissimo”. Zanetti e il rapporto speciale con lo special One. Poche frasi, ma sufficienti a fotografare il modo di essere di Mourinho: diretto, carismatico, capace di creare subito un rapporto personale con i leader dello spogliatoio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

