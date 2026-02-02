Università a Novedrate eCampus apre confronto su Ai

Mercoledì 4 febbraio, l’università eCampus di Novedrate apre un confronto aperto su intelligenza artificiale, didattica e prospettive future. La discussione inizia alle 9 del mattino e si preannuncia un momento importante per capire come l’ateneo affronta le sfide e le opportunità legate alla tecnologia. Sono invitati studenti, docenti e tutti gli interessati a scoprire cosa cambierà nel mondo dell’istruzione.

(Adnkronos) – Un confronto a tutto campo su Ia, didattica e futuro. Mercoledì 4 febbraio, a partire dalle 9.30, la sede principale dell’Università eCampus, a Novedrate (Como), ospiterà 'eCampus, didattica aumentata e Ia: il ruolo delle università nelle politiche di innovazione', una giornata di lavoro dedicata alle intelligenze artificiali, al plurale, per approfondire il ruolo delle università nelle politiche di innovazione: la formazione di nuove competenze, la trasformazione delle professioni, la cybersecurity e i nuovi linguaggi. Un dibattito aperto in cui l’ateneo metterà a disposizione della collettività i risultati della ricerca e della terza missione nei suoi vent’anni di esperienza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Novedrate eCampus Università, a Novedrate eCampus apre confronto su Ia Questa settimana a Novedrate, l’università eCampus organizza un incontro per parlare di intelligenza artificiale e del suo ruolo nel percorso formativo. Classe di concorso A21: l’offerta formativa dell’Università eCampus per i docenti L’Università eCampus offre un percorso formativo dedicato ai docenti interessati alla classe di concorso A21. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Novedrate eCampus Argomenti discussi: Università, innovazione e competenze: una giornata di confronto su didattica aumentata e AI. Università, a Novedrate eCampus apre confronto su AiUn confronto a tutto campo su Ia, didattica e futuro. Mercoledì 4 febbraio, a partire dalle 9.30, la sede principale dell’Università eCampus, a Novedrate (Como), ospiterà 'eCampus, didattica aumentata ... adnkronos.com Nella mattinata di sabato 31 gennaio 2026 presso la Sala Maggi della BCC Brianza e Laghi di Alzate Brianza si e' tenuta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio 2025 a 30 studenti meritevoli delle delle scuole medie, superiori e università che si sono d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.