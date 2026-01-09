Classe di concorso A21 | l’offerta formativa dell’Università eCampus per i docenti

L’Università eCampus offre un percorso formativo dedicato ai docenti interessati alla classe di concorso A21. L’accesso è aperto a laureati in discipline quali Antropologia, Archeologia, Archivistica, Conservazione dei beni culturali, Filologia, Finanza, Linguistica, Musicologia, Turismo, Economia, Geografia, Storia, Storia dell’arte e Lettere. Questa proposta mira a supportare la preparazione e l’aggiornamento professionale nel settore dell’istruzione e della cultura.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.