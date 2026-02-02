Unione Nazionale Ufficiali in congedo il nuovo presidente provinciale è Paolo Casolari

Paolo Casolari è stato eletto nuovo presidente provinciale dell’Unuci a Modena. Giornalista e maggiore nella Riserva selezionata dell’Esercito, prende il posto di guida di un sodalizio con alcune centinaia di iscritti. Casolari conosce bene l’associazione e ora si prepara a portare avanti le attività e le iniziative del gruppo.

Il giornalista, maggiore nella Riserva selezionata dell’Esercito, succede al generale Giorgio Battisti e resterà in carica cinque anni Paolo Casolari, giornalista, maggiore nella Riserva selezionata dell'Esercito, è stato eletto presidente provinciale dell'Unuci, Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia - sodalizio patriottico che vanta a Modena alcune centinaia di iscritti. Il neo-eletto si sta insediando in questi giorni. Il passaggio di testimone con il commissario per le elezioni, tenente Danilo De Masi, presidente emerito e guida di Assoarma, è avvento il 29 gennaio scorso all'affollata conferenza "Detective dell'arte" (nella foto), con il generale Roberto Riccardi già comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Unuci Modena Unione nazionale mutilati per servizio: Paolo Gaspari è il nuovo presidente regionale Paolo Gaspari è stato scelto come nuovo presidente regionale dell’Unione nazionale mutilati per servizio. Il professor Paolo Sossai eletto nuovo presidente nazionale della commissione medica del Cai Il professor Paolo Sossai, medico di Urbino, è stato nominato presidente nazionale della commissione medica del Club alpino italiano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Unuci Modena Argomenti discussi: Volontari in Procura, a Ivrea l’impegno silenzioso dell’UNUCI; Caserta. Esercito, calendario 2026: martedì al Circolo degli Ufficiali in congedo la presentazione; A Caserta la presentazione del Calendario dell’Esercito 2026: il giuramento militare al centro del nuovo almanacco; Festival della Vita, alla 'Garibaldi' studenti protagonisti dell’incontro sulla riforma del 1946 | FOTO. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia in festaChianciano Terme, 30 ottobre 2016 – Chiusura con consensi positivi per l’anniversario dell’Unuci: cerimonie civili e religiose, concerti di bande, una conferenza storica, esibizioni di formazioni ... lanazione.it Unione Nazionale Consumatori Umbria - facebook.com facebook Cara @Anpinazionale per ora vi abbiamo visto difendere Putin e andare a braccetto con i sostenitori di Hamas. Direi che avete difeso la democrazia come Landini ha difeso gli operai di Stellantis. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.