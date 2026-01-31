Unione nazionale mutilati per servizio | Paolo Gaspari è il nuovo presidente regionale

Paolo Gaspari è stato scelto come nuovo presidente regionale dell’Unione nazionale mutilati per servizio. La nomina arriva a pochi giorni dalla riunione che ha visto coinvolti i membri dell’associazione a Macerata. Gaspari prende il posto lasciato vuoto da chi ha gestito l’organizzazione finora, promettendo di portare avanti le battaglie dei mutilati per servizio con impegno e determinazione. La sua elezione è stata accolta con soddisfazione da parte dei soci, pronti a lavorare insieme per migliorare le condizioni di chi ha subito danni durante il servizio militare.

Macerata, 30 gennaio 2026 - Paolo Gaspari è il nuovo presidente regionale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, l'Unms. Il consiglio per il rinnovo delle cariche si è riunito martedì: all'unanimità è stato eletto lui, il maresciallo maggiore dei carabinieri in congedo Gaspari, attuale vicepresidente provinciale. Nato a Pescara il 15 settembre 1967, nella sua carriera, oltre ad aver guidato il nucleo radiomobile di Camerino per quasi 11 anni da maresciallo (dopo averlo fatto anche a Foligno), ha svolto servizio in Umbria: si recava quotidianamente da Fiastra a Foligno e nelle altre sedi nella confinante provincia a seconda degli incarichi e dei casi da seguire.

