Una miniserie inglese, “Under Salt Marsh”, tiene incollati agli schermi. La storia si svolge in una piccola comunità sconvolta dalla morte di un bambino. Kelly Reilly e Rafe Spall interpretano due personaggi che cercano di fare luce su un caso oscuro. La serie mescola elementi di giallo e thriller, e molti la confrontano già con “Broadchurch”. La tensione cresce scena dopo scena, mentre i protagonisti si immergono in un’indagine difficile e carica di emozioni.

L'erede di Broadchurch? Quasi. Due grandissimi Kelly Reilly e Rafe Spall immersi in una comunità distrutta dalla tragica morte di un bambino. Su Sky e NOW. La misteriosa morte di un bambino. Una cittadina apparentemente tranquilla, sconvolta dalla vicenda, già tre scossa da un caso simile. Una comunità stretta su se stessa che ha un rapporto conflittuale con le maree. Una tempesta in arrivo che rischia di spazzare via non solo le prove ma l'intera Morfa Halen, in Galles. Sono questi gli ingredienti di Under Salt Marsh, su Sky e NOW, che potrebbe sembrare l'erede di Broadchurch (e forse in parte lo è). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Under Salt Marsh, recensione: una perfetta miniserie inglese. Tra giallo e thriller

Approfondimenti su Salt Marsh

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Salt Marsh

Argomenti discussi: Under Salt Marsh – Recensione in Anteprima. Su Sky e NOW dal 2 Febbraio 2026; Steal - La Rapina spiegata: il colpo, i tradimenti e tutti i colpi di scena della serie Prime Video; Sky febbraio 2026: serie thriller, film in prima TV e documentari; Hamnet – Recensione in Anteprima. Al Cinema dal 5 Febbraio 2026.

Under Salt Marsh, recensione: una perfetta miniserie inglese. Tra giallo e thrillerUnder Salt Marsh è l’erede di Broadchurch? Quasi. Due grandissimi Kelly Reilly e Rafe Spall immersi in una comunità distrutta dalla tragica morte di un bambino. Su Sky e NOW. movieplayer.it

Under Salt Marsh – Segreti sommersi: trama, cast e uscita della nuova miniserie thriller poliziescoUnder Salt Marsh è la nuova miniserie televisiva britannica di genere thriller poliziesco, creata da Claire Oakley e interpretata da Kelly Reilly, Rafe Spall e Jonathan Pryce. La serie debutterà il 30 ... spettegolando.it

Da Motorvalley a Portobello, da Under Salt Marsh a Vanished, ecco il calendario delle principali uscite sulle piattaforme digitali. - facebook.com facebook