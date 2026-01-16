Under Salt Marsh - Segreti sommersi su Sky dal 2 febbraio Il trailer

Un misterioso omicidio in una piccola città riporta a galla oscuri segreti dal passato, mentre una tempesta imminente che arriva dal mare, di quelle che capitano una volta ogni generazione, minaccia di cancellarne per sempre le prove. Rilasciato oggi il trailer ufficiale della nuova serie crime Sky Original Under Salt Marsh - Misteri sommersi, con Kelly Reilly (Yellowstone, Orgoglio e pregiudizio) e Rafe Spall (Trying, Vita di Pi) nei panni di una coppia di detective che si scontra e si ricompone per arrivare alla verità. Tra mistero, emozioni e la resilienza di una comunità, la serie debutta dal 2 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

UNDER SALT MARSH - Segreti sommersi, il trailer, dal 2 febbraio in esclusiva su Sky e NOW

