Una tripletta di Njambe silenzia la Vigor La striscia positiva s’abbatte col Teramo

La Vigor perde 3-1 in trasferta contro il Teramo. Njambe firma una tripletta che mette fine alla striscia positiva della squadra. La partita si sblocca nel primo tempo con il gol di Njambe, che poi replica altre due volte nel secondo, lasciando poco spazio alla Vigor di reagire. La squadra di casa controlla il risultato e chiude la partita con facilità. Dopo questa sconfitta, i biancazzurri devono subito guardare avanti.

Teramo 3 Vigor 1 (3-4-2-1): Grillo, Botrini, Alessandretti, Bruni, Salustri (20’st Costanzi), Borgarello Vitali (41’st Maiga Silvestri), Angiulli, Pietrantonio, Pavone (30’st Mariani), Sereni, Njambe (30’st Persano). All. Pomante VIGOR (3-5-2): Novelli, Tomba, Magi Galluzzi (1’st Caprari), Urso, De Marco (23’st Parrinello), Grandis, De Feo, Tonelli (11’st Subissati), Beu, Braconi (31’st Shkambaj), Alonzi. All. Clementi ARBITRO: Tierno di Sala Consilina (SA) RETI: 3’pt, 6’pt, 17’pt Njambe (T), 3’st Braconi (V) NOTE: ammoniti: Magi Galluzzi (V), Grandis (V) Espulso Beu (V) La striscia positiva della Vigor si ferma a 7 risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

