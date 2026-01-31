Vigor Tomba a rischio per la gara di Teramo

La Vigor si presenta a rischio per la partita di Teramo. Nonostante alcuni contrattempi, la squadra ha dimostrato di poter essere una delle protagoniste del girone F. I giocatori sono ancora in forse, ma la voglia di scendere in campo è tanta. La società aspetta novità nelle prossime ore per capire se potranno contare su tutti i titolari.

Al di là dei contrattempi la Vigor ha dimostrato di poter essere una delle protagoniste di questo girone F. Dopo aver stoppato la corsa della capolista, sfoderando una prestazione di alto livello, i rossoblu di Senigallia cercheranno di fare altrettanto contro il Teramo. Non sarà semplice visto che per l'ennesima volta la Vigor non sarà al completo. Cosa potrà fare Clementi per reggere l'urto teramano? La difesa potrebbe non subire significative rivoluzioni, il tecnico di Senigallia con ogni probabilità si affiderà ad una retroguardia a 4, nella speranza che Magi Galluzzi riesca a superare le recenti noie fisiche.

