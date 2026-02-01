La Vigor alla prova del Teramo | Dobbiamo riuscire a dare il meglio

La Vigor si prepara ad affrontare il Teramo in una partita importante. In campo, la squadra si è allenata con determinazione, nonostante il clima un po’ insolito per questa settimana. L’allenatore ha chiesto ai suoi di mettere in campo il massimo sforzo, perché questa sfida può fare la differenza. I giocatori sono consapevoli dell’importanza, e vogliono dimostrare di poter contare sulle loro qualità. La partita è vicina, e tutti aspettano di vedere se riusciranno a rispondere alla chiamata.

L'ultima seduta della settimana si è svolta in un un contesto un po' insolito per la prima squadra, ma non per questo meno identitario. Il campo "Durazzi - Pongetti - Barchiesi" delle Saline ha accolto la Vigor e permesso a mister Clementi di fare le ultime valutazioni. Tra noie muscolari, squalifiche e infortuni più seri, la coperta rossoblu è cortissima, ma scoramento e preoccupazione non hanno mai preso il sopravvento. "Siamo un po' acciaccati, i giocatori in uno stato di forma precario sono convocabili, possono giocare, ma siamo lontani da una forma ottimale - spiega l'allenatore di Senigallia -.

