Pallamano Europei 2026 | Danimarca e Germania in finale
La finale degli Europei di pallamano del 2026 sarà tra Danimarca e Germania. Le due squadre si sfideranno domenica per il titolo, dopo aver superato le rispettive semifinali. I tifosi sono già in fermento, pronti a vedere chi si prenderà la coppa europea.
La Danimarca e la Germania saranno protagoniste domenica nella finale per il titolo europeo maschile di pallamano. I padroni di casa ed i tedeschi hanno avuto la meglio in semifinale, rispettivamente contro l’Islanda e la Croazia. Iniziamo con la Nazione ospitante del torneo, l’unica rimasta in campo dopo l’esclusione durante il ‘main round’ di Svezia e Norvegia. Il pubblico del Jyske Bank Boxen di Herning ha spinto i propri atleti al successo contro l’Islanda, il duello si è concluso sul punteggio di 31-28. Ottimo torneo in ogni caso per la compagine diretta da Snorri Guðjónsson: l’ultimo ingresso nella parte finale del torneo risale infatti all’Europeo del 2010 (terzo posto finale). 🔗 Leggi su Oasport.it
