Ha lasciato temporaneamente il suo ruolo da futura regina per mettersi alla prova con l' Aeronautica

La principessa Victoria di Svezia ha concluso con successo il suo addestramento nell’Aeronautica svedese, un’esperienza significativa che segna un passo importante nel suo percorso verso il ruolo di futura regina. A 48 anni, ha deciso di mettersi alla prova in un settore inaspettato, dimostrando determinazione e spirito di servizio.

Il viaggio di formazione della principessa Victoria di Svezia ha preso un nuovo e audace volo: a 48 anni, la futura regina ha concluso il suo intenso addestramento nell'Aeronautica svedese, segnando un'importante tappa nella sua carriera e nel suo percorso verso la monarchia. Il Palazzo Reale e le Forze Armate svedesi hanno condiviso, tramite i social media, le immagini della principessa a bordo di un aereo da combattimento Jas 39 Gripen, dopo una serie di esercitazioni presso la Norrbotten Air Wing, nel nord della Svezia.

