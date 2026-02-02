Una postura da capo di governo Così Meloni presidia il tema sicurezza

Giorgia Meloni ha deciso di mostrarsi forte sui temi della sicurezza. Prima si fa fotografare con i membri di Strade Sicure, poi visita i poliziotti rimasti feriti negli scontri a Torino. La premier si presenta con una postura decisa, come se volesse trasmettere fermezza. La sua strategia sembra più una mossa difensiva che un gesto di dialogo, in un momento in cui le tensioni sull’ordine pubblico aumentano.

Prima una foto con Strade Sicure, poi la visita ai poliziotti feriti negli scontri a Torino. Al di là del proprio ruolo istituzionale, Giorgia Meloni sta affrontando diverse tensioni sul fronte dell'ordine pubblico, e la scelta comunicativa e strategica messa in atto sembra davvero assumere i contorni di una mossa difensiva. Difensiva nel senso politico del termine: la sicurezza è un terreno su cui la presidente del Consiglio non può permettersi ambiguità, vuoti di presidio o letture ostili. Né sul fronte dell'opinione pubblica e dell'opposizione, né su quello, altrettanto sensibile, degli equilibri interni alla maggioranza.

La crisi demografica in Italia richiede un'attenzione condivisa tra istituzioni e Chiesa.

