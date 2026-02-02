Aveva chiesto ai suoi di andare "sul muso" del Parma, alla vigilia, Luciano Spalletti, e al Tardini la Juventus, ieri sera, gli ha dato retta e, dopo avere chiuso il primo tempo con un doppio vantaggio rassicurante non solo nel punteggio, ma anche per una superiorità tecnico-tattica evidente, non ha tremato nemmeno quando si è fatta anche il gol del Parma – comica autorete di Cambiaso – rilanciandosi in avanti e chiudendo quasi immediatamente una sfida che si sarebbe potuta riaccendere se la squadra non avesse introiettato ormai il carattere del suo tecnico. E infatti, dopo l’1-3, a stretto giro è arrivato anche il poker di David perché, come già contro Cremonese e Sassuolo, perché col risultato in ghiaccio la Juventus il punteggio lo arrotonda, non lo gestisce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Juve da Champions. Bremer, McKennie e David. A Parma fa tutto la Signora

La Juventus conquista una vittoria netta al Tardini, battendo il Parma 4-1.

La Juventus batte 4-1 il Parma al Tardini e si tiene stretta la corsa allo scudetto.

Juventus-Benfica 2-0: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray; Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato; Champions League, la classifica: da Inter e Napoli a Juve e Atalanta, verdetti e playoff; Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta. Napoli, è fallimento.

Champions League, il tabellone dei playoff: Galatasaray-Juve, Bodo-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, quando si giocanoSorteggiato il tabellone completo dei playoff di Champions League 2025-2026, tutti gli accoppiamenti per le gare di andata e ritorno che si giocano tra ... fanpage.it

L'Inter va incontro all’esigenza di vincere qualcosa, una Juve così non si vedeva da anni. E complimenti ad AuderoI nerazzurri rispetto a una stagione fa hanno gli stessi punti fra Champions e campionato, ma più concentrati sulla serie A. I bianconeri segnano con una facilità che non si vedeva da tempo ... corriere.it

Playoff Champions, l'urna sorride all'Inter, più dura per Juve e Atalanta. Nerazzurri evitano Mou e pescano il Bodo, Spalletti col Galatasaray, Dortmund per la Dea https://www.ilfattonisseno.it/2026/01/playoff-champions-lurna-sorride-allinter-piu-dura-per-juve-e - facebook.com facebook

#Sorteggi #Champions League, i playoff: #Galatasaray per la #Juve, #Bodo per l' #Inter e #BorussiaDortmund contro l' #Atalanta x.com