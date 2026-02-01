La Juventus batte 4-1 il Parma al Tardini e si tiene stretta la corsa allo scudetto. Bremer segna due gol, McKennie corre su tutto il campo, mentre Cambiaso si fa trovare nel posto sbagliato e segna un autogol. David fa il suo lavoro tra i pali. La squadra di Allegri continua a lottare per il titolo, rimanendo a pochi punti dal Napoli e a distanza di sicurezza dalla Roma, che però giocherà domani e potrebbe recuperare terreno.

La Juventus travolge 4-1 il Parma al Tardini e rimane attaccato al Napoli e a tre punti dalla Roma che, però dovrà giocare domani e avrà la possibilità di tornare quarta in solitaria. La squadra di Spalletti conferma l'ottima prestazione dello scorso weekend contro il Napoli e gestisce anche le fatiche di coppa, indirizzando il match già nel primo tempo con i gol di Bremer e McKennie. Nella ripresa l'autorete di Cambiaso non complica i piani dei bianconeri che tornano subito a distanza di sicurezza ancora col brasiliano Bremer (doppietta) e poi chiudono i giochi con Jonathan David. Di seguito le pagelle del match.

© Ilmessaggero.it - Parma-Juventus 1-4, le pagelle: Bremer (8) ne segna due, McKennie (7) c'è sempre, Cambiaso (5) autogol, David (7)

La Juventus vola sul campo del Parma e ottiene una vittoria netta con il punteggio di 4-1.

Bremer si riscopre goleador e trascina la Juventus alla vittoria contro il Parma.

Juventus-Parma, espulsione diretta per Cambiaso: il fallo di reazione

