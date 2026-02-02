Una giornata per Andrea Purgatori Omaggio nella data del compleanno

Ieri Bologna ha ricordato Andrea Purgatori nel giorno del suo compleanno. La città, legata al suo lavoro sulla strage di Ustica, ha organizzato una serie di eventi per onorare il giornalista scomparso. Centinaia di persone si sono radunate per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a fare luce su temi delicati e ancora irrisolti. La giornata si è svolta tra incontri, letture e testimonianze, mantenendo viva la memoria di Purgatori e il suo impegno nel giornalismo investigativo.

Ieri avrebbe compito 73 anni e Bologna, città particolarmente legata al suo lavoro d’indagine sulla strage di Ustica, ha voluto ricordare il giornalista Andrea Purgatori con una giornata di eventi. Il momento clou è stato in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per la prima edizione del ‘ Premio Nazionale Andrea Purgatori ’. Istituito per celebrare il giornalismo d’inchiesta, il rigore professionale e l’indipendenza intellettuale e nato, spiegano gli organizzatori, sotto lo slogan ‘Un Professionista Onesto’, il premio al miglior giornalista di carta stampata è stato assegnato a Nello Scavo; per la televisione a Sigfrido Ranucci e alla redazione della trasmissione ‘Report’; per il documentario a Francesca Mannocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una giornata per Andrea Purgatori. Omaggio nella data del compleanno Approfondimenti su Andrea Purgatori “Buon Compleanno Andrea”: Bologna ricorda Purgatori tra Ustica e inchieste Bologna ricorda Andrea Purgatori con una cerimonia semplice e senza fronzoli. Nello Scavo, Sigfrido Ranucci, Francesca Mannocchi: ecco i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori Il 8 gennaio 2026 a Roma sono stati annunciati i vincitori del primo Premio Andrea Purgatori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Andrea Purgatori Argomenti discussi: Una giornata per Andrea Purgatori. Omaggio nella data del compleanno; Andrea Purgatori, passione e coraggio della verità nella maratona per ricordare il giornalista scomparso; Bologna, buon compleanno Andrea: l’1 febbraio giornata in ricordo di Andrea Purgatori; Buon Compleanno Andrea: Bologna ricorda Purgatori tra Ustica e inchieste. Una giornata per Andrea Purgatori. Omaggio nella data del compleannoIeri avrebbe compito 73 anni e Bologna, città particolarmente legata al suo lavoro d’indagine sulla strage di Ustica, ha ... msn.com Andrea Purgatori, passione e coraggio della verità nella maratona per ricordare il giornalista scomparso«Buon compleanno Andrea», domenica 1 febbraio la giornata dedicata al giornalista scomparso prematuramente e la prima edizione del premio giornalistico a lui intitolato ... corrieredibologna.corriere.it Bologna omaggia Andrea Purgatori. Il figlio Edoardo: «Avanti con la sua battaglia alla ricerca della verità» x.com “Buon Compleanno Andrea”: Bologna celebra Purgatori, simbolo di impegno civile e ricerca della verità. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.