Scooby-Doo la Warner Bros reinventa il cartone dopo 60 anni in versione anime kawaii

Warner Bros. ha mostrato per la prima volta il progetto Scooby-Doo: Gokko, un anime che promette di catapultare la Mystery Inc. in una forma totalmente inedita. A quasi sessant'anni dal debutto, Scooby-Doo si reinventa: Warner Bros. ha presentato Scooby-Doo! Gokko, una reimmaginazione in chiave anime. Il nuovo progetto, previsto per il 2027, punta a rilanciare il franchise con un'estetica kawaii. Il debutto di Scooby-Doo! Gokko In un evento brasiliano dedicato alla nuova linea di make-up Scooby-Doo x Miss Frandy, Warner Bros. ha fatto ben più che celebrare il passato del franchise. Tra memorabilia, un viaggio nostalgico attraverso le varie incarnazioni del gruppo e piccole sorprese per i fan più fedeli, lo studio ha svelato la prossima evoluzione del personaggio: Scooby-Doo! Gokko. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

